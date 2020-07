Insigne a vita al Napoli? L'agente: "Il calcio è strano, si fa fatica a dire queste cose..."

Lorenzo Insigne a vita al Napoli? Il calcio è talmente strano e gira così veloce che si fa fatica a dire queste cose. Non posso dire che va via domani o resterà tutta la vita. Il calcio è fatto di tanti fattori. Lui sta benissimo a Napoli, credo sia diventato un leader in campo e fuori e ora pensa solo a finire bene la stagione". A dirlo è il procuratore del capitano del Napoli Vincenzo Pisacane, intervistato da 'Canale 21' dopo l'1-1 del Dall'Ara tra Bologna e Napoli. "Rinnovo? Credo sia prematuro, è giusto finire la stagione - prosegue -. Ci sono due anni di contratto, non c'è fretta di sedersi a tavolo e parlarne. Prima bisogna concludere la stagione e pensare al presente, per il futuro si vedrà più avanti".