Insigne batte la Roma. Per la stampa il suo è un gol pesantissimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il gol-vittoria pesantissimo che vale il +5 in classifica", recita il nostro portale. Lorenzo Insigne si prende i titoli dei quotidiani della domenica grazie alla rete, baciata anche dalla fortuna, che porta il Napoli a +5 in classifica rispetto alla Juventus. Per Lorenzo Il Magnifico voti ampiamente positivi su tutta la stampa nazionale, con Gazzetta e Corriere della Sera che si spingono fino al 7,5.

I voti per Lorenzo Insigne

Tuttomercatoweb.com - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5

Tuttosport - 6,5

Il Mattino - 7