Insigne e il vaffa a Massa: "Non sono stato io!" Ma ora rischia due giornate

vedi letture

"Non sono stato io". A far discutere c'è il 'vai a cagare', poi confessato da Gennaro Gattuso a fine gara, da parte di Lorenzo Insigne nei confronti dell'arbitro Davide Massa che ha fischiato il rigore per il fallo di Ospina su Darmian. In campo, però, spiega Il Mattino, Insigne ha detto a Massa 'non sono stato io' ma ora dischia due giornate di squalifica.