Insigne e il Napoli, futuro blindato. Sempre a sinistra

Lorenzo Insigne e il Napoli non si lasciano, anzi raddoppiano. Punto fermo della nazionale di Mancini, il 10 del Napoli si appresta a esserlo anche in azzurro, sempre in azzurro, ma quello dei partenopei guidati da Ancelotti.

A sinistra. Non si tratta di ingaggi o offerte: Insigne vuole restare a Napoli, ma con la garanzia di poter giocare nel ruolo che ritiene più congeniale alle sue caratteristiche. Non esterno di centrocampo, ma fantasista offensivo di sinistra, un po' come accade appunto con l'Italia. E le ultime mosse di mercato vanno in quella direzione: giocatori come James o Ilicic mal si adatterebbero al 4-4-2 di Ancelotti, sarebbero nomi più confacenti al 4-2-3-1 che farebbe la gioia anche di Insigne.