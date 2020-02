vedi letture

Insigne e il paragone Messi-Maradona: "Diego è sacro. Ma Leo adesso è il numero 1"

Lorenzo Insigne e il paragone tra Diego Armando Maradona e Leo Messi. Anche di questo ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del match contro il Barcellona, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne: "Attualmente per me Messi è il giocatore più forte al mondo, ma a Maradona non lo paragono nemmeno. Per i napoletani Maradona è sacro, un'altra cosa. Messi in questo momento è il numero uno".

