Insigne e il peso della fascia. Sul braccio da un giorno all'altro

"Si, Insigne patisce il fatto che da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più". Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di ieri, tenuta alla vigilia della sfida di Europa League contro il Red Bull Salisburgo, ha confermato che Lorenzo Insigne sta attraversando un momento un po' particolare. Del resto, lo si era capito già al Mapei Stadium, dopo il gol del pareggio e nelle interviste post-gara. Prima s'è rifiutato di rilasciare a caldo l'intervista a 'Sky', poi è tornato dalla stampa per spiegare il suo momento. E ha fatto capire di non comprendere tutta questa attenzione, spesso molto critica, nei suoi confronti: "Io ci tengo sempre per questa maglia, forse alla gente non è arrivato questo messaggio al 100%. Io non ho nulla da dire e non voglio fare polemica, ho un carattere particolare, a volte ho sbagliato ed ho sempre chiesto scusa".

Un peso che è figlio di un feeling con il gol che non è lo stesso dei primi tre mesi, ma soprattutto di una fascia di capitano che Insigne s'è trovato stabilmente sul braccio un po' per caso. E' poco prima di Napoli-Sampdoria che a Marek Hamsik viene fatto sapere, un po' a sorpresa, che l'accordo col Dalian Yifang è stato raggiunto. Poi, in realtà, servirà ancora un po' di tempo, ma dalla successiva partita Insigne s'è ritrovato capitano del Napoli. Naturalmente, quasi per caso. Un compito a cui era preparato, ma che non ha avuto tempo di metabolizzare perché probabilmente non pensava di dover assolvere nel bel mezzo della stagione da un giorno all'altro. E che ha ulteriormente aumentato le attenzioni nei suoi confronti: nel bene e nel male, per Napoli Insigne è l'ago della bilancia della squadra.