Insigne e la sfida Scudetto: "Primo posto difficile, ma non impossibile"

Sfida alla Juventus? Difficile, ma non impossibile. E' il pensiero di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli interrogato quest'oggi in conferenza stampa a Coverciano sul duello Scudetto: "Non dobbiamo guardare il calendario, pensiamo a noi stessi. Dobbiamo vincere e avvicinarci di più a loro. Il primo posto è difficile ma non impossibile, noi abbiamo una grande squadra, siamo forti, possiamo metterli in difficoltà. Giochiamo in casa nostra, ci sarà lo stadio pieno, dobbiamo dare una grande risposta".