Insigne ed il salto di qualità anche in nazionale: stasera nuovo tentativo

© foto di Imago/Image Sport

Questa sera altro tentativo per il salto di qualità in una nazionale che proverà a dare segnali di vita. Lorenzo Insigne non è uno che si arrende e lo dimostra il suo percorso, partito tra bocciature sin da piccolissimo ai provini, ostacoli di ogni tipo sin dal settore giovanile del Napoli fino alle lacrime in prima squadra, per una crescita continua fino a diventare leader tecnico e trascinatore di un gruppo da anni nei piani alti del campionato. Inizio travolgente con Ancelotti da seconda punta - con 7 gol in appena 10 partite - ma da tempo il talento di Frattamaggiore cerca la consacrazione anche con l'azzurro della nazionale, pagando finora colpe non tutte sue tra qualche esclusione a sorpresa, le enormi difficoltà di squadra degli ultimi anni e quelle dei Ct nel trovare un gruppo consolidato su cui costruire nel tempo.

A Chorzow match da dentro o fuori per l'Italia, chiamata a vincere per evitare immediatamente la retrocessione nel gruppo di B di Nations League e il Ct Mancini in attacco non può che puntare sul talento e l'esperienza di uno dei pochi giocatori in organico presenti stabilmente in Champions. Sarà titolare al centro di un tridente mobile con Bernardeschi e Chiesa, svariando molto ma senza al suo fianco un'altra punta come a Napoli con Ancelotti. Anche se dal primo esperimento contro l'Ucraina sono arrivati timidi segnali positivi: "Tridente con Chiesa e Bernardeschi? Era la nostra prima gara insieme, anche se non abbiamo fatto risultato ci siamo impegnati al massimo per esprimerci al meglio - ha detto Insigne alla Rai - . E' una gara importante, bisogna vincere a tutti i costi. Stiamo lavorando per arrivare pronti, ma sappiamo che non è facile. La Polonia è un'ottima squadra ma l'Italia è attrezzata benissimo, cercheremo di portare i tre punti a casa".