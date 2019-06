Insigne: "Finché faccio bene a Napoli i trofei non mi mancano"

© foto di Insidefoto/Image Sport

I giorni bui sono ormai alle spalle. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano s'è così espresso in merito al suo futuro: "Ho tante pressioni, si aspettano tanto da me, ma il periodo brutto è passato. Io vorrei dare il triplo... Il Napoli non vince da parecchio, fa male, ma sono contento e orgoglioso di stare al Napoli. Finché faccio bene a Napoli i trofei non mi mancano. Quando non avevo la fascia si aspettavano molto, ora ancora di più".