© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli subito in vantaggio al San Paolo contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Splendida azione personale di Insigne che prima ha saltato secco Luiz Felipe e successivamente ha infilato Strakosha per la rete dell'1-0. Subito in salita la partita per i biancecelesti di Simone Inzaghi.