Insigne ha confermato il dialogo con Banti per i cori razzisti allo Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa tenuta quest'oggi, Lorenzo Insigne ha confermato di aver fatto presente sabato pomeriggio all'arbitro Banti i continui e reiterati così razzisti nei confronti di Napoli durante la sfida contro la Juventus. Un dialogo infruttuoso, visto che lo stesso numero 24 partenopeo ha confermato che il direttore di gara non l'ha preso in considerazione.

In giornata è attesa la decisione del Giudice Sportivo in merito all'ammenda da comminare al club bianconero.