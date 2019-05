Insigne in extremis, il Napoli blinda il 2° posto: Cagliari battuto 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso si può programmare il futuro. A tre giornate dalla fine, il Napoli ha ipotecato il secondo posto in classifica grazie alla vittoria in rimonta conquistata al San Paolo. La partita valida per la 35esima giornata è finita 2-1, con la rete dell'ex Pavoletti che poco dopo l'ora di gioco ha spezzato l'equilibrio e Mertens e Insigne che hanno ribaltato tutto nei minuti finali.

Carlo Ancelotti ha schierato un 4-4-2 molto offensivo con Younes e Verdi sulla linea dei centrocampisti e Insigne-Mertens in attacco per piegare un Cagliari piuttosto ostico, che è arrivato al San Paolo con le idee chiare: innanzitutto difendere con attenzione. Poi solo successivamente, valutare le azioni offensive.

Il Napoli ha fatto la partita, sempre e comunque. Ha chiuso il primo tempo con oltre il 65% di possesso palla, ma nel primo tempo le occasioni potenziali hanno di gran lunga superato quelle reali, con Younes che al 16esimo con un tiro fuori di un soffio ha creato l'unico vero sussulto dalle parti di Cragno.

La partita è andata avanti con lo stesso canovaccio anche nei primi minuti del secondo tempo, almeno fino al gol di Pavoletti coinciso con la prima pericolosa ripartenza della squadra di Maran: illuminante colpo di tacco di Barella, chirurgica rasoiata dell'ex centravanti del Napoli che ha sbloccato il match. E ha dato la scossa alla squadra di casa.

Dopo la rete dello svantaggio s'è visto infatti un altro Napoli. Una squadra che, anche grazie alle sostituzioni, ha iniziato ad attaccare con più cattiveria. Ha affondato con maggiore praticità e a cinque minuti dalla fine ha trovato la rete del pareggio con un colpo di testa di Dries Mertens che alla seconda grande occasione a disposizione nel giro di pochi minuti è riuscito a battere Cragno.

Il Napoli ha attaccato fino alla fine e, grazie a un rigore concesso nell'ultimo dei cinque minuti di recupero per un tocco in area di Pisacane col braccio, ha trovato al 98esimo anche il gol del sorpasso con Lorenzo Insigne. Un penalty che fa rima con secondo posto matematico: ora Giuntoli, De Laurentiis e Ancelotti possono iniziare a programmare il futuro.

