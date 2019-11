Insigne ipnotizzato, Koulibaly torna K2: i voti di TMW

Fonte: a cura di Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meret 6 - Non ha grandissime parate da fare, sulla bella rete di Bonaventura non può nulla. Quando serve c'è, ma oggi basta l'ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 6 - Un paio di difficoltà sull'ispirato numero 5 del Milan, ma nel complesso se la cava. Avrebbe potuto spingere di più, forse.

Maksimovic 6,5 - Preferito a Manolas, gioca una partita di sostanza. Sbaglia poco, gli errori in disimpegno derivano dal fatto che sia molto cercato dai compagni e non abbia paura di prendersi delle responsabilità. Annulla Piatek.

Koulibaly 6,5 - È tornato K2? Va rivisto contro un avversario più in forma dello spento centravanti polacco, murato proprio dal senegalese sull'unico guizzo della sua abulica partita.

Hysaj 5,5 - Regala due brividi a Meret nel finale del primo tempo, specie quando si vede sbucare alle spalle Rebic, che per fortuna non inquadra lo specchio. Per il resto, gioca una buona partita, badando al sodo.

Callejon 4,5 - Molto più avanzato rispetto a Elmas sull'out opposto, non si vede quasi mai. Gioca appena 25 palloni, nessuno dei quali particolarmente pericoloso. (Dal 59' Mertens 5 - Ciro non punge. Entra per scuotere i suoi, missione riuscita a metà: un paio di iniziative, niente che possa restare negli annali).

Allan 6,5 - Che abbia polmoni diversi dagli altri, non lo scopriamo certo oggi. Suo l'ultimo acuto di una partita abbastanza monocorde nel complesso. Taglia e cuce: anche se non ricama, il centrocampo del Napoli è sostanzialmente lui.

Zielinski 5,5 - Come prevedibile, meglio quando deve giocare il pallone che quando deve toglierlo agli avversari. Tradotto in altri termini: qualche incertezza in fase difensiva. Ripagata da una prestazione buona, ma non eccezionale, in fase di possesso.

Elmas 5 - Ha voglia e ha i numeri. Cade male e presto su Donnarumma: non avesse trascinato il piede, poteva anche conquistare il rigore che forse avrebbe cambiato la partita.

Lozano 6,5 - Lesto a fiondarsi sulla palla che vale l'1-0, prova a impegnare la difesa del Milan senza esiti indimenticabili. Rispetto ad altre occasioni, però, è comunque latore di buone notizie. (Dall'83' Llorente s.v.).

Insigne 5,5 - Ha il merito del bel tiro da cui nasce il vantaggio dei suoi, ma può anche rimproverarsi ben due palle gol sprecate. La prima (più clamorosa) nei minuti di recupero del primo tempo, quando Donnarumma lo ipnotizza; poi ne ha un'altra a inizio ripresa, ma sbaglia mira. Esce dolorante. (Dal 65' Younes 5 - Entra male in partita, senza lasciare il segno se non per qualche numero tentato di troppo).