Insigne: "L'Europa League non è la Champions, ma gli stimoli ci sono"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunto dalla tv svizzera RSI, Lorenzo Insigne, capitano in pectore del Napoli, ha parlato della sfida di questa sera contro lo Zurigo: "L'errore di Milik a Liverpool? Come ha sbagliato lui poteva farlo qualcun altro, non è quella partita che ci ha fatto uscire dalla Champions, ma anche altre come Belgrado. Ora non conta più pensare al Liverpool ma solo allo Zurigo.

L'Europa League è sempre una competizione europea, ci sono stimoli importanti. Non è la Champions ma cercheremo di onorarla fino alla fine e vincere il trofeo.

Zurigo? Non so molto, non seguo tanto ma ha vinto col Bayern Leverkusen in casa, affrontiamo una squadra organizzata, servirà la cattiveria giusta. Sicuramente daranno il massimo perché giocare contro il Napoli è sempre una bella partita.

Stadio pieno e tanti napoletani? Noi e tutta la squadra ci stiamo preparando benissimo, ci saranno tanti napoletani e cercheremo di accontentarli con una vittoria".