Insigne, le parole e gli strascichi post Atalanta: un Napoli irriconoscibile

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non era facile giocare dopo quanto ci è successo mercoledì". Queste le parole di Lorenzo Insigne nel post gara della sconfitta dell'Olimpico contro la Roma e i buoni auspici di Cristiano Giuntoli, che nella giornata di ieri aveva affermato: "Stiamo cercando di lasciare fuori dallo spogliatoio le polemiche", non hanno sortito gli effetti sperati. Il clima in casa azzurra è torrido e lo si è visto anche all'interno del rettangolo verde di gioco. Poche idee, tanti giocatori in confusione e ritmo non certo all'altezza, con l'unica parentesi positiva nel finale di primo tempo, con la squadra che non è però riuscita a segnare, anche a causa della sfortuna.

Che il finale di gara contro l'Atalanta potesse lasciare degli strascichi era preventivabile ma il Napoli, vista la classifica non si può certo permettere passaggi a vuoto di questo tipo, perché a oggi la distanza dal quarto posto è di tre punti, che potrebbero diventare quattro in caso di vittoria o pareggio della formazione di Gasperini domani contro il Cagliari. Martedì ci sarà la Champions e Ancelotti deve mettere in campo una squadra con tutto un altro piglio, in modo da ipotecare la qualificazione agli ottavi e di tornare a sorridere anche in Serie A. Le polemiche devono rappresentare solo il passato, tutto l'ambiente deve aiutare i giocatori a ripartire, perché guardarsi indietro non ha davvero senso.