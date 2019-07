© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne non ha mai pensato all'addio al Napoli. Presente in piazza a Dimaro, l'attaccante azzurro ha risposto alle domande dei tifosi presenti.

Hai mai pensato di andare all'estero e via da Napoli? "Per ora no, sono giovane e sto bene a Napoli, spero di rimanere a vita a Napoli".

Perché giochi meglio in nazionale? "Ma è una domanda o un attacco? (ride, ndr). Io gioco sempre uguale, non vedo differenza. Magari in nazionale gioco in un altro modo e più a mio agio, ma darò sempre il massimo con la maglia del Napoli".