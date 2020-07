Insigne: "Mai pensato di lasciare Napoli. Non c'è un problema rinnovo, ho 2 anni di contratto"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, nel corso della sua intervista al Corriere della Sera si è soffermato anche sul suo rapporto con Rino Gattuso: "Esige tantissimo e ci motiva ogni secondo. Con lui mi sono sentito al centro del progetto, mi ha attribuito responsabilità e fiducia e il rapporto è autentico, spero di ripagarlo. Impossibile rilassarsi con lui! Si è arrabbiato a Bergamo e ci ha avvisati: bisogna dare il 200 per cento in tutte le partite che mancano. È un nostro dovere, ma anche un modo per arrivare pronti all’appuntamento con il Barcellona".

Non solo, il numero 24 azzurro ha parlato anche del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis e di un possibile rinnovo di contratto, seppur non imminente, che lo legherebbe ancor di più al club partenopeo: "Non ho mai pensato di andar via. Giocare nella propria città è il sogno di chiunque. Non dipende, certo, soltanto da me. Vediamo cosa dice De Laurentiis. Sono tranquillo, ho altri due anni di contratto. Non c’è un problema di questo tipo, se vuole sono qui. Tra noi c’è un confronto autentico e leale. Con qualche scontro, ma come è normale che sia".