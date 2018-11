Insigne-Mertens, doppio vantaggio per il Napoli. Ma l'Empoli c'è

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è ancora una volta il marchio di Lorenzo Insigne sul Napoli di Carlo Ancelotti. Una rete dell'attaccante azzurro, la settima in campionato, permette ai campani di sbloccare la sfida contro un Empoli molto determinato, prima del raddoppio firmato da Dries Mertens che chiude già virtualmente i giochi. Parte fortissimo il Napoli, che prova subito ad aggredire la formazione toscana. Insigne e Mertens tirano una volta a testa nei primi 2 minuti, poi l'italiano sblocca il punteggio con un bel tocco di esterno destro. L'Empoli reagisce subito e trova il pareggio con Antonelli al termine di una magnifica azione corale, ma l'ex terzino del Milan era finito in posizione di fuorigioco. Il match è piacevole, le due squadre si affrontano a viso aperto. I ragazzi di Andreazzoli non concedono molte occasioni ai padroni di casa che, in realtà, attaccano accompagnando l'azione con pochi uomini. Più corale, invece, la manovra degli ospiti, che sanno sempre cosa fare con la palla tra i piedi. I partenopei si rivedono a 10 minuti dalla fine, con la conclusione dalla distanza di Zielinski respinta da Provedel. E qualche minuto dopo arriva il raddoppio, firmato da Dries Mertens: il belga riceve sulla trequarti e beffa Provedel con un preciso tiro a giro. 2-0 all'intervallo, match in discesa per il Napoli.