'Insigne musone'. Gattuso torna su quella risposta: "Non deve sorridere perché fa gol..."

vedi letture

Insigne è più sorridente dopo gli ultimi gol? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della decisiva sfida contro la Real Sociedad ha risposto così: "Non deve sorridere perché fa gol, ma perché viene a Castel Volturno e si allena. Con lui ho un rapporto schietto, vero, prima di parlare con voi parlo con lui. Lorenzo sta crescendo e per questo mi sono permesso di dire quello che ho detto una settimana fa. Lui è il capitano, uno dei giocatori più importanti e deve essere sempre impeccabile in quello che fa. Cosa manca alla squadra dal punto di vista della mentalità? Quando becchiamo una giornata storta non dobbiamo andare fuori di testa, dobbiamo tenere botta".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso