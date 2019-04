© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne ieri non ha digerito la sostituzione nella ripresa voluta da Ancelotti, che ha costretto il capitano azzurro a uscire dal campo tra i fischi dei tifosi presenti al San Paolo. La gelida stretta di mano e le poche parole dopo l'incrocio al momento del cambio non bastano per chiarire ciò che è accaduto e infatti oggi è previsto un faccia a faccia alla ripresa degli allenamenti, dove le parti proveranno a capirsi meglio a vicenda. Insigne pretenderà maggiore rispetto per continuare insieme, altrimenti si aprirà un'estate che potrebbe vederlo lasciare una volta per tutte la maglia del suo cuore. Qualcosa con l'ambiente napoletano s'è rotto, resta da capire quanto sia profonda questa frattura. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.