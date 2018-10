“Fin qui ho cercato di sfruttare al meglio le occasioni che mi ha concesso il mister. Ma mi dispiace che i gol realizzati non abbiano portato ad un risultato positivo, perché ciò che conta è l’obiettivo di squadra”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante della SPAL, Alberto Paloschi....

All'Under 21 basta un tempo: Tunisia ko a Vicenza. Tante novità in campo

TOP News Ore 20 - L'Inter e la concorrenza per Barella. Milan su Bolt?

Le pagelle dell'Italia U21 - Difesa mai in difficoltà, primo gol millennial

Under 21, Di Biagio: "Dobbiamo essere più concreti"

Ag. Jorginho: "L'Italia per sentirsi importante, si emoziona con l'inno"

Napoli, Insigne: "Scartato da Torino e Inter, non ho mai mollato"

Dg SPAL su Lazzari: "In tanti lo chiedono, vale molto. Napoli lo segue"

Lazio, Tare farà un tentativo per portare Ramires in biancoceleste

Roma, il Bayern su Under: la rivelazione del suo ex presidente

Zaniolo: "Che gioia con l'U21. Lavoro per farmi trovare pronto"

Mirabelli: "Rimpianti? Era meglio non riunire i fratelli Donnarumma"

Sampdoria, il Tottenham pronto a farsi avanti per Andersen

Mirabelli: "Milan, il mio orgoglio maggiore è non aver fatto minusvalenze"

Insigne nel mirino del Liverpool: il Napoli non lo cede

Mirabelli: "Ibra? Non lo prenderei. CR7-Milan? Non posso rispondere"

Niente Milan per Bolt: è il Valletta FC a volere il giamaicano

Genoa, Lazovic sfida la Juve: "Se parti già sconfitto, meglio non giocare"

