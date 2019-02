© foto di Insidefoto/Image Sport

Tornato a segno in campionato dopo tre mesi , Lorenzo Insigne questa sera contro la Sampdoria ha realizzato il suo ottavo gol in questa Serie A eguagliando le reti realizzate in tutto il passato campionato.

Il suo record è comunque ancora lontano: nella Serie A 2016/17, l'attaccante del Napoli chiuse il campionato con 18 gol.