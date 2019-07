Insigne per Icardi: Napoli e Inter ragionano su un clamoroso scambio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi della situazione di Mauro Icardi. L'attaccante argentino, d'altronde, è il grande obiettivo per l'attacco degli azzurri, anche alla luce della possibile partenza di Lorenzo Insigne. Ecco che, come ipotizza il Corriere dello Sport, potrebbe profilarsi un clamoroso scambio di mercato proprio tra Napoli e Milano.

Insigne all'Inter, Icardi al Napoli - I nerazzurri hanno infatti già chiesto da tempo informazioni sul capitano di De Laurentiis, che nella nuova Inter di Conte non avrebbe certo problemi a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Così come 'Maurito' nella squadra di Ancelotti. Prime valutazioni, riflessioni in corso riguardo a un'operazione complicata quanto suggestiva.