Insigne: "Questa è la mia Italia. Il gap con la Francia è diminuito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana ha parlato al Corriere dello Sport dopo la vittoria contro la Grecia: "Ci voleva proprio, per me dopo un periodo un po' così al Napoli ma anche per tutta la squadra. Siamo un'altra Italia ma non abbiamo ancora fatto niente. Questa è senza dubbio la Nazionale che mi sento più mia. Stiamo facendo un grande lavoro tutti insieme, ognuno mette a disposizione qualità e lavoro, così possiamo andare avanti. Il gap con la Francia è meno ampio, siamo una grande nazionale che sta dando spazio anche ai giovani per un progetto vincente".