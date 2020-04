Insigne-Raiola, un divorzio maturato (anche) dopo la causa persa coi vecchi procuratori

Fra i motivi che hanno portato all’addio fra Lorenzo Insigne e Mino Raiola, spiega Il Mattino, ci sono anche gli strascichi del vecchio rapporto fra il giocatore e la precedente agenzia che ne curava gli interessi, la DOA. Il quotidiano spiega come il divorzio sia maturato a inizio della scorsa settimana: Insigne aveva chiesto all’agente un aiuto, anche economico, nella querelle con la vecchia agenzia nata per questioni di commissioni sottoscritte al momento del rinnovo (secondo Insigne non dovute). Il capitano del Napoli avrebbe chiesto a Raiola di risolvere la questione, una volontà nata anche dalla causa persa qualche settimana fa con la DOA. Il procuratore, preso atto di come la strada non fosse percorribile, ha parlato direttamente col giocatore toccando tutti i temi, futuro compreso. E una volta capito come l’opzione rinnovo col Napoli fosse l’unica realmente praticabile ha deciso di rimettere il proprio mandato senza più pretendere niente dal punto di vista economico.