Insigne risponde a Berardi. La sfida fra Sassuolo e Napoli finisce 1-1

Finisce 1-1 la sfida delle 18 del Mapei Stadium fra Sassuolo e Napoli, risultato maturato grazie alle reti di Domenico Berardi e Lorenzo Insigne, entrambe nella ripresa.

LE FORMAZIONI - Come annunciato ampio turnover per Carlo Ancelotti che rispetto alla gara col Salisburgo conferma solo 3/11 della squadra titolare. Mister De Zerbi invece risfodera il 3-4-3, rinuncia alle geometrie di Locatelli e Bourabia e punta tutto sul gioco sulle fasce con l'attacco 'mobile' Berardi-Djuricic-Boga.

Queste le formazioni iniziali della sfida:

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens

AVVIO AZZURRO - Inizia bene il Napoli che grazie alla velocità di Ounas e ai tagli di Mertens e Insigne riesce a farsi vedere due volte dalle parti di Pegolo in 10 minuti. Ma Insigne prima e Mertens poi (grazie ad un grande intervento di Demiral) non riescono a far male.

SASSUOLO PERICOLOSO - Fra il 20' ed il 25' si vede il Sassuolo grazie soprattutto a Boga: l'esterno di De Zerbi prima si accentra e calcia al giro sfiorando il palo alla sinistra di Ospina, poi salta Malcuit e Chiriches sul lato corto dell'area di rigore, si accentra e conquista calcio d'angolo.

OCCASIONI E NIENTE GOL - Il Napoli rimette la testa fuori al 29' con Ounas che vede in taglio profondo di Insigne e lo serve, ma il capitano azzurro sprara sulle gambe di Pegolo. Una manciata di minuti dopo è Verdi ad essere pericoloso, ma l'ex Bologna spara alto da buonissima posizione. L'ultima occasione del primo tempo è però ancora del Sassuolo, col pallone che arriva a Rogerio dopo un contropiede ma il tiro finisce di poco al lato di Ospina.

SUBITO BERARDI - Il secondo tempo, dopo una manciata di minuti di studio, premia subito il Sassuolo. Contropiede insistito degli uomini di De Zerbi con Boga che porta il pallone al limite dell'area partenopea e serve Lirola largo a destra. Lo spagnolo mette dentro, Allan intercetta ma il pallone arriva comunque sui piedi di Berardi (è il 52esimo) che da pochi passi batte Ospina, portando il risultato sull'1-0.

REAZIONE STERILE - Il Napoli prova a riprendere la partita anche grazie ai cambi di Ancelotti, che manda in campo contemporaneamente Younes e Milik per Ounas e Verdi. Ma la squadra, nonostante il pressing offensivo, non sembra trovare l'idea giusta e soprattutto gli spazi necessari (grazie ad un Sassuolo attento e cortissimo in 30 metri). E infatti la conclusione più pericolosa arriva solo al 75esimo con un bel tiro da fuori di Diawara controllato in angolo da Pegolo.

DIFESA E CONTROPIEDE - Nonostante lo svantaggio il Napoli non riesce a rendersi pericoloso con continuità grazie ad una grande organizzazione tattica della squadra di De Zerbi. Che non si limita a difendere, ma prova a far male ancora in contropiede: prima Magnanelli spara alto dal limite dopo l'ennesimo contropiede guidato da Boga, poi Duncan mette fuori di testa su bell'assist di Rogerio.

IL LAMPO DEL CAMPIONE - Proprio quando il Sassuolo sembrava aver definitivamente preso le misure al Napoli, ecco il pareggio di Lorenzo Insigne. Minuto 86, Ghoulam mette nel mezzo ma trova Magnanelli. Il capitano neroverde stoppa male il pallone che finisce sui piedi del capitano azzurro che da fermo, nel cuore dell'area di rigore, disegna una bellissima parabola a giro sul secondo palo che batte un incolpevole Pegolo, portando il risultato sull'1-1. E dopo 5' di recupero, nonostante gli sforzi degli uomini di Ancelotti e una buona occasione capitata sui piedi di Milik, il risultato resta fermo sul pari.