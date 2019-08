Insigne: "Strano affrontare Sarri. Ancelotti ci parla sempre di Scudetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A due giorni dalla sfida contro la Juventus, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Juve-Napoli? Viviamo la settimana come tutte le altre, siamo sereni ma sappiamo che è una partita sentita. Cerchiamo di prepararla nel miglior modo possibile per un ottimo risultato".

Sarri avversario?

"Sarà una strana sensazione, ma non dobbiamo più pensarci. Pensiamo solo a fare una grande prestazione per uscire dallo Stadium con un risultato positivo".

Gara di Firenze?

"Abbiamo commesso qualche errore, cercheremo di rimediare già sabato. Ogni partita fa storia a sé, dobbiamo provare a fare sempre meno errori possibili".

Io leader?

"Non sono cambiato tanto, sto cercando di mettermi a disposizione della squadra per cercare di dare una mano ai miei compagni e al mister che mi sta dando fiducia. Spero di continuare come ho iniziato con tutta la squadra. Quest'anno, oltre alla Juve, s'è rinforzata anche l'Inter, ma noi vogliamo arrivare fino in fondo a tutte le competizioni".

Gol di Firenze?

"Di solito sono io che servo Callejon, abbiamo invertito i ruoli io e Mertens, ormai giochiamo a memoria. Speriamo di farne altre di azioni così".

Impressioni su Lozano?

"Una buona impressione. Ha tanta qualità, è da poco con noi ma si vede che ha qualcosa di speciale. Speriamo possa subito darci una mano. È un ragazzo molto sorridente e questa è una cosa molto positiva".



Capitano, cannoniere e campione?

"Capitano sicuro (ride, ndr). Per gli altri due, dico solo che spero di fare tanti gol per un traguardo importante".

Ancelotti parla di Scudetto.

"Ce l'ha sempre detto, fin dal primo giorno del ritiro. Quest'anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo. Se lo dice vuol dire che ha visto qualcosa in noi che gli ha fatto scattare la scintilla. Se lo seguiamo possiamo fare qualcosa di importante".