Nel corso dell'intervista rilasciata a Dribbling, Lorenzo Insigne del Napoli ha parlato anche di Maurizio Sarri, ora tecnico della Juventus. "Quando parlai di tradimento mi riferivo alla panchina dove oggi siede, nulla di umano. Ho sempre detto che il mister non essendo giovane ha avuto questa occasione e l'ha presa al volo. Con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto, così come tutti i miei allenatori. Continuerò a volergli bene perché mi ha dato tanto, così come ai miei compagni".