Insigne su Ventura: "Ho sempre accettato le scelte di ogni allenatore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un anno dopo, Lorenzo Insigne è tornato a parlare, da Coverciano, della mancata qualificazione ai mondiali di Russia: "Io ho sempre accettato tutte le scelte di ogni allenatore, come ho sempre detto per mister Ventura... ero fiducioso su chi è sceso in campo, purtroppo è andata male e bisogna guardare avanti".

Su Ventura.

"Anche se non ha fatto benissimo con la Nazionale, ha sempre fatto bene negli anni precedenti. Ha dimostrato il suo valore, non ho visto le sue reazioni del primo giorno a Verona. Lo ha visto Pellissier, dispiace per come è andata a finire".