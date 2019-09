© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport torna sul caso di razzismo che ha visto coinvolto ieri l'esterno della Fiorenitna Dalbert durante Atalanta-Fiorentina. L'arbitro Orsato ha interrotto il gioco per circa 3 minuti e al termine della partita ha scritto tutto nel referto consegnato al giudice sportivo che ora dovrà decidere come procedere. E non è escluso che possa chiedere ulteriori accertamenti prima di valutare eventuali sanzioni alla società.