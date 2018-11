Integralismo sacchiano e un super novembre: Marcelino sfida la Juve

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un integralista dello schema più vecchio del calcio moderno. Quattro-quattro-due, ovvero il Sacchismo applicato al Futebol. Due punte, una più di fisico, l'altra più di movimento. Due centrocampisti centrali di grande spada ma pure dotati di fioretto. Due ali pronte al sacrificio di polmoni. Due terzini di spunta con la certezza che avranno le spalle coperte. Un centrale di impostazione, l'altro duro e puro. La desinenza moderna è un portiere abile coi piedi, con l'azione che parte anche dalle basse sfere del terreno di gioco ma Marcelino Garcia Toral, manager del Valencia che oggi affronta all'Allianz Stadium la Juventus, è un uomo e uno schema. Solo una volta ha declinato dal suo dogma, con un 4-3-3 forzato perché solo con Soler disponibile tra gli esterni, gara terminata senza sussulti 0-0 a Bilbao contro l'Athletic. Il suo Valencia è squadra cantiere, da rifinire, capire e definire. Che si è rialzato dopo la profonda crisi d'inizio stagione. Ha sì perso solo tre partite in tutto, Juventus all'andata e in casa compresa, ma nelle prime tredici in tutte le competizioni i suoi hanno subito due ko e vinto una sola gara. Poi la seconda, a San Sebastian, poi di nuovo pareggite: cinque di fila, tra Champions e Liga, poi il ko che ha segnato la svolta, in casa contro il Girona. Novembre è il mese più roseo del Valencia, non foss'altro che finalmente ha pure iniziato a segnare. Tre vittorie di fila, mai così bene, sette gol segnati e uno subito. L'integralista Marcelino ha trovato la quadra. Nel peggior momento possibile per la Juventus.