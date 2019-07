Inter, 10 giorni per Lukaku. Cavani e Zapata le alternative, decide Zhang

© foto di Dimitri Conti

Dieci giorni per convincere il Manchester United a cedere Romelu Lukaku. L'attaccante belga è il prescelto da Antonio Conte, ma l'Inter si sta scontrando con il muro eretto dai Red Devils: la distanza tra domanda e offerta è ancora tropo alta. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri sanno che devono definire il tutto entro fine luglio perché il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e il Manchester United vuole avere margini per sostituire l'ex Everton.

Alternative - Marotta e Ausilio lavorano per limare la distanza ma nel frattempo hanno cominciato a sondare il terreno per trovare un'alternativa: c'è l'idea Cavani, oltre a Zapata. Adesso il tavolo delle trattative si trasferirà in Asia, dove i due club sono impegnati in tournée e la dirigenza nerazzurra vedrà il presidente Zhang, che potrebbe sbloccare la situazione.