Inter, 12 convocati con le nazionali: Gagliardini unico azzurro

La Lega B ha regolarmente dato inizio al campionato con le 19 squadre che, dopo aver acquisito il diritto sul campo a partecipare al torneo, hanno ottenuto la licenza per l’iscrizione da parte della Figc. La decisione è stata assunta in conformità ai provvedimenti del Commissario...

Cremonese, Croce: "Non abbiamo sfruttato le occasioni avute"

Palermo, Stellone avverte: "Crotone squadra in salute"

Spezia, Okereke: "Gol e vittoria, non potevo chiedere di più"

Crotone, Cordaz al 45': "Non era gol, dobbiamo rimanere compatti"

Palermo, Rispoli al 90': "Vittoria importante, ci tenevamo a far bene"

Spezia, Augello: "Felice del mio momento, non guardiamo la classifica"

Le pagelle del Crotone – Stoian in affanno, bene la difesa

Palermo, Stellone: "Felice per la vittoria. Puscas? È un giocatore davvero forte"

Spezia, la ripresa fissata per martedì pomeriggio

Buona la prima per Stellone, alla ripresa c'è la rivelazione

Ds Venezia: "Momento di riflessione. Non c'è un solo colpevole"

Venezia, Tacopina torna in Italia. Ore decisive per la panchina

BRASILE Joao Miranda - 12 ottobre vs Arabia Saudita (Amichevole), 16 ottobre vs Argentina (Amichevole)

URUGUAY Matias Vecino - 12 ottobre vs Corea del Sud (Amichevole), 16 ottobre vs Giappone (Amichevole)

SLOVACCHIA Milan Skriniar - 13 ottobre vs Repubblica Ceca (UEFA Nations League), il 16 ottobre vs Svezia(Amichevole)

SENEGAL Keita Balde - 13 ottobre vs Sudan (Coppa d'Africa), 16 ottobre vs Sudan (Coppa d'Africa)

GHANA Asamoah - 11 ottobre vs Sierra Leone (Coppa d'Africa), 15 ottobre vs Sierra Leone (Coppa d'Africa)

ITALIA Gagliardini - 10 ottobre vs Ucraina (amichevole), 14 ottobre vs Polonia (Nations League)

OLANDA De Vrij - 13 ottobre vs Germania (Nations League) e 16 ottobre vs Belgio (amichevole)

CROAZIA Perisic, Brozovic e Vrsaljko - 12 ottobre vs Inghilterra (Nations League), 15 ottobre vs Giordania (amichevole)

ARGENTINA Icardi e Lautaro - 11 ottobre vs Iraq (amichevole), 16 ottobre vs Brasile (Nations League)

Sono dodici i giocatori dell'Inter convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni dei prossimi giorni. Coppia d'attacco argentina formata da Icardi e Lautaro Martinez.

