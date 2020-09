Inter, 12 milioni non bastano: respinta la prima offerta del Bayern Monaco per Perisic

L’Inter ritiene però la valutazione fatta dal Bayern Monaco per il cartellino di Ivan Perisic troppo bassa. Dopo non essersi accordati sulla cifra del riscatto iniziale, ora i due club cercano di trovare un’intesa sul prezzo del cartellino e secondo quanto rivela Sky, i 12 milioni offerti dal club bavarese per l'esterno croato non sono abbastanza per garantirne il riscatto e la permanenza in Germania.