© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rimonta in sette minuti per l'Eintracht Francoforte, euro-rivale dell'Inter, contro l'Hoffenheim. Fredi Bobic, ds dei tedeschi, ha parlato dell'apporto dei tifosi nell'ultima gara di Bundesliga: "L'atmosfera era impressionante, lo stadio è diventato sempre più rumoroso: è stato incredibilmente emozionante".

13.500 biglietti staccati per San Siro.

"Quello che sta succedendo adesso è fantastico. Le persone che tengono all’Eintracht girano orgogliose per la città. L’autostima è cresciuta. Da queste cose si capisce cosa possa dare il calcio, è una cosa bella da vedere. Dobbiamo rimanere umili in campionato e stare attenti a non commettere nessun errore".

Jovic piace all'Inter.

"Pensiamo che avremo una buona squadra anche nella prossima stagione. Non posso dire oggi se ci saranno delle partenze. Ma è chiaro a tutti quelli che pensano che cederemo questo o quell'altro giocatore posso solo dire: nessuno è già andato. Si potrebbe dire che se ci sono clausole, ma non ci sono clausole".