Inter, 20 milioni per il riscatto di Rafihna: presto l'incontro con il Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le parole di Spalleti in merito all'impossibilità da parte dell'Inter di riscattare i cartellini di Rafinha e Cancelo, la situazione per quel che riguarda il centrocampista brasiliano non è così definitiva. Come riporta il Mundo Deportivo infatti, sfruttando la volontà del giocatore, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro. Il ds Ausilio incontrerà la prossima settimana il CEO blaugrana Oscar Grau e il dt Pep Segura per avviare i discorsi in merito al trasferimento definitivo.