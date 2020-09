Inter, 200 milioni per tutta la rosa. Ecco perché prima sono necessarie le cessioni

Il mercato dell’Inter ruota tutto attorno a un numero: 29. È la fotografia del monte ingaggi attuale del club, ventinove milioni in più rispetto al totale allo scorso 30 giugno: è il peso sul bilancio nerazzurro dei rientri in organico di alcuni stipendi pesanti, leggi Perisic, Nainggolan e Joao Mario su tutti, oltre agli acquisti già effettuati di Hakimi e Kolarov. Se il mercato finisse oggi - scrive La Gazzetta dello Sport - il costo dei tesserati nerazzurri sarebbe di 220 milioni di euro, in crescita sensibile rispetto alla quota 191 stimata al 30 giugno scorso. Senza il "peso" specifico dell'allenatore, la cifra della fotografia odierna è di 197 milioni per 32 calciatori in organico, ben oltre i 168 al 30 giugno. Si capisce bene perché ci sia da temporeggiare prima di poter annunciare l'acquisto di Vidal. Non è solo un fatto tecnico, è soprattutto un affare di natura economica.