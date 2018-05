Inter, 45 milioni di plusvalenze per il colpo a centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strootman, Ilicic e Barella. Sono questi i nomi in cima alla lista dei desideri di Piero Ausilio per rinforzare l'Inter in vista della prossima stagione, dove i nerazzurri dovranno essere protagonisti in Italia e in Champions League. Per arrivare a questi obiettivi, i nerazzurri avranno bisogno di effettuare alcune cessioni per arrivare al pareggio di bilancio: come riporta Tuttosport, da qui al 30 giugno, il ds dovrà racimolare 45 milioni di plusvalenze e cercare il modo di trattenere Rafinha.