Inter, 5 milioni di distanza con l'Atalanta per Kulusevski: sconto difficile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vuole anticipare Juventus e Manchester United nella corsa a Dejan Kulusevski e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la distanza tra domanda e offerta è di 5 milioni di euro. 35 quelli messi sul piatto da Marotta, 40 quelli richiesti da Percassi. Difficile che i bergamaschi facciano un passo verso l'Inter, visto che sul giocatore ci sono anche gli altri due club e per questo motivo il club di Suning deve alzare l'offerta, per non rischiare di far scatenare l'asta a giugno.