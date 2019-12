Inter, 50 milioni per il mercato: da Vidal a Kulusevski, oppure De Paul

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha la possibilità di investire 50 milioni di euro sul mercato. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta come i nerazzurri stiano lavorando a dei prestiti che diventerebbero obbligo di riscatto solamente nella prossima stagione. Venti arriveranno dalla cessione di Gabigol - che aspetterà la finale del Mondiale per capire il proprio futuro, dopo la vittoria di ieri contro l'Al Hilal per 3-1 - ma il problema rimane la formula: per Vidal c'è una richiesta da 20 milioni per lasciarlo partire, ma i nerazzurri non vogliono andare oltre il prestito. Kulusevski ha una quotazione da 40 milioni - con risarcimenti tecnici come Dimarco e Barrow - oppure De Paul.