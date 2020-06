Inter, -7 giorni alla scadenza della clausola di Lautaro: permanenza sempre più probabile

Ultima settimana di attesa per l'Inter sul fronte clausola per Lautaro Martinez. Come ricorda La Gazzetta dello Sport di questa mattina tra sette giorni la stessa clausola da 111 milioni di euro scadrà e da quel momento i tifosi nerazzurri potranno tirare un sospiro di sollievo, iniziando a pensare alla coppia con Lukaku che sarà protagonista anche nella prossima stagione. Difficile che il Barcellona riesca a trovare i 90 milioni di euro cash chiesti dall'Inter (insieme al cartellino di Junior Firpo) entro una settimana e neanche Lautaro sta facendo pressioni per un addio.

Possibile comunque che anche dopo la scadenza della clausola si possa riaprire un dialogo tra i club, ma tutto dovrebbe avvenire a stretto giro di posta, visto che il club nerazzurro non ha intenzione di cedere l'argentino senza avere tutto il tempo per rimpiazzarlo con un nome all'altezza.