Inter, 70 milioni per confermare la formazione di oggi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafinha e Cancelo sono i due migliori acquisti dell'ultima stagione dell'Inter. Vecino e Borja Valero, pur buonissimi innesti, stanno prendendosi una pausa dall'essere utilizzati con continuità, Lisandro Lopez è comunque un panchinaro, così come Dalbert. Di fatto sono loro due gli uomini di questa seconda parte di stagione, poiché il brasiliano è arrivato a gennaio, mentre il portoghese ha impiegato un po' di tempo per ambientarsi e dimostrare che i 35 milioni di riscatto non sono poi così peregrini, come cifra. Cancelo ha così fatto "spostare" D'Ambrosio sulla fascia sinistra, dopo qualche inserimento a partita in corso come vice Candreva, ruolo che ora è affidato a Karamoh.

Così, a giugno, l'Inter dovrà farsi due conti per i riscatti di entrambi. Per confermare la formazione del derby di oggi i nerazzurri dovranno spendere 70 milioni, con outlook negativo. Perché se è vero che il riscatto di Cancelo è alto, dall'altra parte il Valencia dovrà sborsarne parecchi per Kondogbia, oramai deciso di rimanere nella Liga. Invece per Rafinha potrebbe essere vista come una follia, più che altro per gli ultimi infortuni da cui è passato. Però per l'ex Barcellona, almeno per ora, sembrerebbe una buona scelta.