Inter, 80 giorni di stop per Sanchez: obiettivo Napoli per il cileno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Obiettivo Napoli per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter si è operato ieri a Barcellona e, scrive Tuttosport, sono previsti 80 giorni di stop. L'obiettivo, di conseguenza, è quello di tornare in campo per la trasferta di Napoli in programma il 5 gennaio.