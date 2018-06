Inter, 9 milioni dalla cessione di Pinamonti: ci sono Sassuolo e Cagliari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In uscita in casa Inter - fra i tanti giovani - c’è pure Pinamonti, recentemente passato nella scuderia di Raiola. E il popolare agente italo-olandese sta lavorando per trovare la strada giusta. In Italia si sono già fatti avanti Sassuolo e Cagliari, ma attenzione alle piste estere. Il ragazzo in questi giorni è impegnato fra Under 19 e maturità. Classe ‘99, è uno dei baby attaccanti più stimati a livello internazionale: l’Inter conta di portare a casa non meno di 9 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.