Inter a -6 dalla Juventus. Zaccheroni: "Non me li immagino i bianconeri che perdono questo scudetto"

È successo solo una volta, nell’era dei tre punti, che una squadra ne recuperasse 6 a 5 giornate dalla fine. E Antonio Conte ne sa qualcosa, perché era uno degli uomini simbolo della Juventus che il 5 maggio 2002 strappò all’Inter lo scudetto. Oggi che siede sulla panchina nerazzurra, Conte ha bisogno in realtà di fare 7 punti più dei bianconeri, perché ha perso gli scontri diretti. Impresa impossibile? Alla domanda del Corriere della Sera risponde direttamente Alberto Zaccheroni, che ha allenato tutte e due le squadre e lo scudetto in rimonta lo vinse nel ’99 con il Milan sulla Lazio: "Diciamo improbabile. Non me la immagino la Juve che perde questo scudetto, anche se è chiaro che c’è qualcosa che non va nella capolista: il problema per Sarri è che spesso ci sono dei giocatori che escono dalla partita. Altrimenti vedremmo in campo il tridente. L’Inter non ci ha creduto prima, bastava vedere lo sguardo dei giocatori in certe partite. Però non deve fermarsi: di impossibile non c’è nulla, finché l’aritmetica lo consente".