© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando i piani che Beppe Marotta ha in mente per il presente e il futuro dell'Inter, il Corriere dello Sport sottolinea anche come a breve sarà allungato di un anno il contratto di Ausilio (allineandone la scadenza a quello dello stesso Marotta, 2021). Significa che il rapporto fra i due - si legge - è consolidato e che le loro forze, unite, dovranno costruire un’Inter in grado di mettere in discussione il dominio juventino.