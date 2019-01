Inter, a breve summit con Miranda: la priorità è trattenerlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul futuro di Miranda (34), riportate dal Corriere dello Sport in edicola. La dirigenza dell'Inter parlerà a breve con il difensore, per capire quale strada scegliere. Il club nerazzurro non vorrebbe salutare l'ex Atletico Madrid prima di giugno, ma dipenderà eventualmente dall'arrivo di un'offerta di qualche milione di euro. L'eventuale cifra incassata sarebbe impiegata per trovare un sostituto. Dunque trattenere Miranda fino al termine della stagione sarebbe la priorità nerazzurra. Intanto ieri, come anticipato da TMW, Miranda ha detto no al Flamengo.