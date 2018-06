Inter a caccia del Ninja. Oggi possibile contatto in Lega con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza la trattativa, oramai iniziata, fra Roma e Inter per Radja Nainggolan. I nerazzurri hanno messo sul piatto una cifra di circa 22 milioni di euro per il Ninja con l'aggiunta di un giovane della Primavera nerazzurra. La Roma giudica bassa l'offerta e parte da una base d'asta di 40 milioni di euro. Se dovesse abbassare le pretese l'operazione si potrebbe fare, magari sui 30 milioni. Già oggi possibile contatto in Lega fra le due società.