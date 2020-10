Inter, a dicembre appuntamento con il Torino per lo scambio Vecino-Izzo

vedi letture

Come si legge sulle colonne di Tuttosport, durante il prossimo mercato di gennaio Inter e Torino torneranno a parlare dello scambio Vecino-Izzo. Un'affare non solo in campo, ma anche per l'aspetto finanziario. Vagnati e Ausilio, con il benestare di Cairo e Marotta, si sono dati appuntamento prima di dicembre per cercare di mettere a segno una plusvalenza da 25 milioni: tale è la valutazione che le due società hanno deciso di dare ai propri giocatori. Uno scambio alla pari che comunque, al di là dell’aspetto economico, può portare anche vantaggi tecnici. Izzo è perfetto per la difesa a tre, tanto che Conte lo avrebbe accolto volentieri già in estate. Vecino invece, che non si è ancora visto dalle parti della Pinetina dopo l’intervento chirurgico e che in questo momento si trova a Barcellona dove sta completando la fase di rieducazione, servirebbe a Giampaolo come il pane visto che si posiziona tra la mediana e il centrocampo alto.