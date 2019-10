Inter, a gennaio Gagliardini e Vecino rischiano l'addio anticipato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista di gennaio e in attesa dei milioni che potrebbero arrivare dalla cessione a titolo definitivo di Gabigol, l'Inter si interroga su quale settore intervenire nel caso in cui ci fossero le risorse. La lente d'ingrandimento si è subito posata sul centrocampo, con Conte che gradirebbe l'arrivo di un altro giocatore in quel settore del campo. Sotto osservazione anche il rendimento di Vecino e Gagliardini, perché in nerazzurro, per pensare ad un arrivo andrà messo in conto anche una partenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.